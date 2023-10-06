"Türk savaş uçakları Suriye'nin Derik bölgesinde hastane bombaladı" iddiası yalanlandı
Kaynak: AA
"Türk savaş uçakları Suriye'nin Derik bölgesinde hastane bombaladı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki hava harekatına yönelik iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
TSK'nin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik hava harekatları sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vurulan terör kampları, 'hastane ve sivil yerleşim' iddiasıyla servis edilerek bir kara propaganda yürütülmektedir. Terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar etmeyiniz. Terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan hesaplar tarafından paylaşılan, 'Türk savaş uçakları Suriye'nin Derik bölgesinde hastane bombaladı' iddiası doğru değildir."
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