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31 Mart 2021 Çarşamba 08:42:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 08:42:00

"Türk polisine koskoca bir alkış" deyip duyurdu

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlının yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlının yakalandığını, "Türk polisine koskoca bir alkış." diyerek duyurdu

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış." ifadelerini kullandı.

Zanlıyı yakalayan ekibin, iki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu yaptıkları tespitin takdire değer olduğunu vurgulayan Soylu, "Türk polisi yakalar." değerlendirmesinde bulundu.

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulunun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin olayın fail ya da faillerinin tespitine yönelik araştırma başlatıldığını bildirmişti.

İLKOKULUN BAHÇESİNDEKİ ATATÜRK HEYKELİNE HAKARET İÇERİKLİ YAZILAR YAZILMIŞTI

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde depremde hasar görüp boşaltılan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline hakaret içerikli yazılar yazılmış, durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine okula jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Etiketler : Süleyman Soylu Twitter Tekirdağ
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