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07 Ocak 2023 Cumartesi 22:54:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 22:54:00

Türk konsolosluğuna alçak saldırı! Molotofkokteyli ile hedef aldılar

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Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade eden Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, 'Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok.' dedi.

Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maskeli 6 kişinin, dün Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğu binasına molotofkokteyli atarak kaçtığını belirtti.

Ulutaş, güvenlik çalışanlarının alarm butonuna basmasıyla Fransız polisinin olay yerine hızlıca intikal ettiğini ve tahkikat başlatıldığını aktardı.

ULUTAŞ: ÇOK ŞÜKÜR YARALI YOK, MADDİ ZARAR DA YOK

"Çok şükür yaralı yok, maddi zarar da yok." diyen Ulutaş, şikayette bulunduklarını ve Marsilya polisiyle temas halinde olduklarını ifade etti.

Ulutaş, saldırının kimler tarafından ne sebeple yapıldığını bilmediklerini dile getirdi.

Etiketler : türkiye marsilya büyükelçilik saldırı
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