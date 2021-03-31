Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık Konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dağlık Karabağ anavatanla tekrar kucaklaşmıştır. Dağlık Karabağ'da 67 camiden 63'ü yıkılmış, bunun yanında kiliseler de tarumar edilmiştir. Hiçbir zaman bizler Hocalı Katliamı'nı bir yana koyamayız, daha kısa zamanda yıldönümünü andık. Azerbaycan'ın yanında olmak önem taşımaktadır. Bütün muhacir kardeşlerimizin topraklarına dönemini istiyoruz. Ramazan ayından sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğiz.

Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum.

"ARTIK VAKTİ GELDİ"

12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık Konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu konudaki kararı Türkiye'deki zirvede almayı ümit ediyoruz.

Başka ülkelerde konseyimizle işbirliği yapmak isteğini dile getiriyor. 3. ülkelerle işbirliğine dair kategorileri belirlemek maksadıyla yapılan çalışmanın bir an önce tamamlanması gerekiyor. Aziz İstanbulumuzdaki yeni binanın konseyimize hayırlı olmasını diliyorum. Siz kardeşlerimi Haziran ayında düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Formu'na özellikle davet ediyorum.