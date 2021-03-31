  • BIST
    1393.6
  • Dolar
    8,2857
  • Euro
    9,7681
  • Altın
    449,4450
İstanbul
3 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
İki ülke arasında "casus krizi
Bakan Varank müjdeyi verdi! Türkiye dünyada 4'üncü sırada
Ülkeye deli gömleği giydirildi
Dünyada örneği yok! Türk SİHA'ları öncü olacak
Dünya Türkiye'yi konuşacak! İMECE için tarih belli oldu
Bakan Koca duyurmuştu: BionTech aşısı Türkiye'ye getirildi
AYM'den Gergerlioğlu kararı: Talebi reddedildi
Normalleşme desteği devreye giriyor
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı!
Biden'a "sözde soykırım" baskısı
AB ve BM'den Türkiye'ye övgü
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 2-3 hafta içinde üretim yapılacak
CHP'li Kaftancıoğlu'na tepki: PR için konuşmuş
SpaceX'in Mars projesi Starship'ten kötü haber!
"Türk polisine koskoca bir alkış" deyip duyurdu
İlk yaş mutluluğu
Yeşilçam için salsa
Kırmızı Oda'dan tiyatroya
Louvre müzesi çevrimiçi
Ormana taşınıyor
Anneyle alışveriş
Otizmli çocuklara umut olalım
31 Mart 2021 Çarşamba 15:14:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 15:31:00

Başkan Erdoğan: Konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vakti geldi

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum." ifadesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık Konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Dağlık Karabağ anavatanla tekrar kucaklaşmıştır. Dağlık Karabağ'da 67 camiden 63'ü yıkılmış, bunun yanında kiliseler de tarumar edilmiştir. Hiçbir zaman bizler Hocalı Katliamı'nı bir yana koyamayız, daha kısa zamanda yıldönümünü andık. Azerbaycan'ın yanında olmak önem taşımaktadır. Bütün muhacir kardeşlerimizin topraklarına dönemini istiyoruz. Ramazan ayından sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğiz.

Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir. Güç birliği yaparak Kıbrıs Türklerini hak ettiği konuma getireceğimize inanıyorum.

"ARTIK VAKTİ GELDİ"

12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan Türk Konseyi'nin uluslararası itibarı da yüksektir. Artık Konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu konudaki kararı Türkiye'deki zirvede almayı ümit ediyoruz.

Başka ülkelerde konseyimizle işbirliği yapmak isteğini dile getiriyor. 3. ülkelerle işbirliğine dair kategorileri belirlemek maksadıyla yapılan çalışmanın bir an önce tamamlanması gerekiyor. Aziz İstanbulumuzdaki yeni binanın konseyimize hayırlı olmasını diliyorum. Siz kardeşlerimi Haziran ayında düzenleyeceğimiz Antalya Diplomasi Formu'na özellikle davet ediyorum.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs Türkleri Türk Konseyi Devlet Başkanları
Can 4 yaşında

Can 4 yaşında
Tamer'in pandemi köşesi

Tamer'in pandemi köşesi
İnceliğinin sırrı: Süt ürünü tüketmiyor

İnceliğinin sırrı: Süt ürünü tüketmiyor
Demet'i korkutan takip

Demet'i korkutan takip
Haftada bir kardeş günü

Haftada bir kardeş günü
Sahneleri özledi

Sahneleri özledi
Gökçe geçmişe götürecek

Gökçe geçmişe götürecek
Urla'da 45. yaşa merhaba

Urla'da 45. yaşa merhaba
Romanya -Türkiye arası online düet!

Romanya -Türkiye arası online düet!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER