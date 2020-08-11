Türk Kızılayı'ndan Yemen'deki ihtiyaç sahibi engellilere gıda yardımı

Türk Kızılayı, Yemen'deki ihtiyaç sahibi engellilere 450 koli gıda yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden'deki dağıtımların Otizm Erken Müdahale Derneği'nde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Özel ihtiyaç sahibi kişilere 450 gıda kolisi dağıtıldığını aktaran Aydın, bu kapsamda Aden, Taiz ve Hadramevt illerinde 100'er, Marib'te ise Mercy-USA'nın da desteği ile 150 koli yardım paketinin engelli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Aydın, söz konusu kentlerde mayıs ayında başlatılan kampanya kapsamında her ay 450 koli olmak üzere toplam 2 bin 250 gıda kolisi dağıtmayı hedeflediklerini ve kampanyanın eylüle kadar devam edeceğini belirtti.

Türk Kızılayı, ramazan ayında da Yemenli ihtiyaç sahiplerine 14 bin 500 gıda kolisi ulaştırmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.