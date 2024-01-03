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03 Ocak 2024 Çarşamba 16:26:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 16:26:00

Türk Kızılay'ın gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor

Kaynak: AA

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Türk Kızılay, 2'nci yardım gemisi ile gönderdiği 1107 ton insani yardım malzemelerini taşıyan tırların İsrail ablukası altındaki Gazze'ye ulaştırılmaya başlandığını belirtti.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, geçen haftalarda gönderilen 2'nci gemideki 1107 ton yardım malzemesinin 147 tıra yüklendiği belirtildi.

Çadır, yatak, gıda, hijyen gibi malzemelerin bulunduğu 66 tırın Gazze'ye girdiği, diğer tırların da Refah Sınır Kapısında giriş sırası beklediği ifade edilen açıklamada, barınma, su, gıda, elektrik, ilaç ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç duyan Gazze halkı için zorlu koşullarda sürdürülen yardım faaliyetlerinin, Filistin Kızılayı ve Mısır Kızılayı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Türk Kızılay tarafından Gazze'deki çatışmalardan etkilenenler için bölgeye uçak ve gemilerle yaklaşık 1700 ton insani yardım gönderildiği aktarılan açıklamada, tırlara yüklenen yardımların Mısır'daki Refah Sınır Kapısından Gazze içerisine ulaştırıldığı ifade edildi.

Gazze'deki sivil halka yardım etmek ve Türkiye'nin dayanışma gücünü göstermek için "Filistin'in yaralarını birlikte saralım" sloganıyla yardım kampanyası yürüten Kızılayın, yeni yardım gemisi için de hazırlıklarını yapmaya başladığına yer verilen açıklamada, gemiye, 1500 ton yardım yüklenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Etiketler : Türk Kızılay insani yardım Gazzeye yardım
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