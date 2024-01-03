Türk Kızılay'ın gönderdiği yardım malzemeleri tırlarla Gazze'ye ulaştırılıyor
Kaynak: AA
Türk Kızılay, 2'nci yardım gemisi ile gönderdiği 1107 ton insani yardım malzemelerini taşıyan tırların İsrail ablukası altındaki Gazze'ye ulaştırılmaya başlandığını belirtti.
Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, geçen haftalarda gönderilen 2'nci gemideki 1107 ton yardım malzemesinin 147 tıra yüklendiği belirtildi.
Çadır, yatak, gıda, hijyen gibi malzemelerin bulunduğu 66 tırın Gazze'ye girdiği, diğer tırların da Refah Sınır Kapısında giriş sırası beklediği ifade edilen açıklamada, barınma, su, gıda, elektrik, ilaç ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç duyan Gazze halkı için zorlu koşullarda sürdürülen yardım faaliyetlerinin, Filistin Kızılayı ve Mısır Kızılayı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildiği vurgulandı.
Türk Kızılay tarafından Gazze'deki çatışmalardan etkilenenler için bölgeye uçak ve gemilerle yaklaşık 1700 ton insani yardım gönderildiği aktarılan açıklamada, tırlara yüklenen yardımların Mısır'daki Refah Sınır Kapısından Gazze içerisine ulaştırıldığı ifade edildi.
Gazze'deki sivil halka yardım etmek ve Türkiye'nin dayanışma gücünü göstermek için "Filistin'in yaralarını birlikte saralım" sloganıyla yardım kampanyası yürüten Kızılayın, yeni yardım gemisi için de hazırlıklarını yapmaya başladığına yer verilen açıklamada, gemiye, 1500 ton yardım yüklenmesinin hedeflendiği belirtildi.
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ heyetini kabul etti
- İsrail-Lübnan sınırında tansiyon yükseliyor: Karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi
- Başkan Erdoğan'dan İran'a başsağlığı
- Türkiye'den Güney Afrika'ya destek: İsrail hesap verecek
- Ankara'da kritik zirve sona erdi! İşte alınan kararlar
- Mossad'a büyük operasyon! Bakan Fidan: Türkiye istihbaratta çok ilerledi