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03 Nisan 2022 Pazar 15:29:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 15:29:00

Türk Kızılaydan kan bağışına özel mobil uygulama

Kaynak: AA

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Türk Kızılay, kan bağışında bulunmak isteyen kişilerin bağışla ilgili süreçlerini takip edebilecekleri, kendilerine en yakın bağış noktasını görerek kolaylıkla randevu alabilecekleri mobil uygulamayı hizmete sundu.

Gönüllü kan bağışçıları için işlemlerin kolaylaştırıldığı "Türk Kızılay Mobil Kan Bağışı" isimli uygulama, bir süre önce iOS ve Android platformlardaki yerini aldı.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Bağış İlişkileri Birim Yöneticisi Sıdıka Selin Çöplen, mobil uygulamada getirilen yenilikler hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, bunun 2005'ten beri sürdürülen güvenli kan temini projesinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Yıllar içerisinde gönüllü kan bağışçısı sayılarının arttığına ve teknolojinin geliştiğine işaret eden Çöplen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Kızılayın mevcutta 2010'dan beri sürdürdüğü bir mobil bağış uygulaması vardı. Bu, bağışla ilgili diğer tüm faaliyet alanlarının da yer bulduğu bir platformdu. Ancak bağışçılarımızın bağış noktalarını görebilmeleri, istedikleri gün ve tarihte kendi randevularını oluşturup rahatlıkla kan bağışında bulunabilmeleri için var olan uygulama yerine sadece kan bağışına özel yepyeni bir mobil uygulama geliştirdik."

Gönüllülere kan bağışı tarihleri yaklaştığında anlık bildirimler gönderilecek

Bağışçıların mobil kan bağışı uygulamasında birçok işlemi kolayca yapabildiğini anlatan Çöplen, "Mobil uygulamada bağışçılar tam kan, aferez gibi çeşitli şekillerdeki kan bağışı gerçekleştirme süreçlerini görebiliyor. Hepsinin kan bağışı verebilme tarihleri birbirinden çok farklı. Uygulamada hangi kan bağışına uygun olduklarını, en yakın hangi tarihte bağışta bulunabileceklerini takip edebiliyorlar." diye konuştu.

Şartları uygun sağlıklı kadınların 4 ay, erkeklerin ise 3 ayda bir tam kan bağışında bulunabildiğini anımsatan Çöplen, mobil uygulamada yakın zamanda yapılacak geliştirmeyle, gönüllülere kan bağışı tarihleri yaklaştığında anlık bildirimler de gönderileceğini belirtti.

Etiketler : Gönüllü kan bağışçıları Kan Bağış İlişkileri Birim Yöneticisi Sıdıka Selin Çöplen
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