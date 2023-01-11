Türk kara sularına itilen 59 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki 59 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.