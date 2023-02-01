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01 Şubat 2023 Çarşamba 07:57:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 07:57:00

Türk kara sularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki 45 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : İzmir açıkları Dikili ilçesi Türk kara suları
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