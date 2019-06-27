27 Haziran 2019 15:18 | Perşembe
Bakanlık Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2228'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2228'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" açıklamasıyla bir video paylaştı. Videoda Türk ordusunun tüm unsurlarıyla yaptığı başarılı operasyonlar ve tatbikatlardan görüntüler yer aldı.
İHA
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- Bakanlık Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı
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