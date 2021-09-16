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16 Eylül 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 15:00:00

Türk jetleri yurda döndü

Kaynak: AA

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Türk jetleri, Polonya'da NATO'nun 'hava polisliği' görevinde 30'a yakın sorti gerçekleştirdi. Litvanya'da 2006'daki 'Baltık Hava Polisliği' görevinden 15 yıl sonra ikinci kez NATO kapsamında hava polisliği görevini yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait unsurlar, 15 Eylül'de 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na döndü.

Türk Hava Kuvvetlerine ait unsurlar, Polonya'da gerçekleştirilen NATO'nun "hava polisliği" görevini icra ettikten sonra yurda dönüş sağladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait dört F-16 uçağı ve askeri personel, 6 Temmuz-15 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Malbork Hava Üssü'nde yerini aldı.

Türk jetleri 2 ay 9 gün süren görev boyunca her biri yaklaşık 1-1,5 saat süren 30'a yakın sorti gerçekleştirdi. Görev süresince F-16'lar alarm reaksiyon görevlerinin yanı sıra Polonya ve NATO ile müşterek eğitimler de icra etti, uçuşlar dışında 24 saat göreve hazır bekledi.

Türk jetlerinin, Baltık ülkeleri hava sahasının emniyeti için görevlendirilen İspanya ve İtalya ile NATO hava sahasının korunmasına ilave olarak NATO'nun barışın devamını sağlamaya katkı, caydırıcılık ve birlikte görev icra edebilme kabiliyet ve misyonuna da katkı sağladığı bildirildi.

Litvanya'da 2006'da gerçekleştirilen "Baltık Hava Polisliği" görevinden 15 yıl sonra ikinci kez NATO kapsamında hava polisliği görevini icra eden Türk Hava Kuvvetlerine ait unsurlar 15 Eylül'de 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığına döndü.

Bakanlık kaynakları, hava polisliği görevini NATO'nun barış dönemi görevlerinden biri olarak tanımlarken, Türkiye'nin de ittifakın hava sahasını Baltık bölgesinde de korumak maksadıyla kolektif savunma prensibi doğrultusunda icra edilen bu göreve katkıda bulunduğunu aktardı.

Kaynaklar, söz konusu görevi ittifak içerisindeki dayanışmanın, birlik, beraberlik ve ittifak değerlerinin somut bir göstergesi olarak nitelendirerek, Türkiye'nin ittifakta üzerine düşen sorumlulukları bir kez daha yerine getirdiğini ifade etti.

Etiketler : Türk jetleri NATO hava polisliği Türk Hava Kuvvetleri'
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