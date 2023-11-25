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Türk heyeti Rusya'ya gidecek: Doğal gaz merkezi için kritik gelişme
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25 Kasım 2023 Cumartesi 21:44:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 21:44:00

Türk heyeti Rusya'ya gidecek: Doğal gaz merkezi için kritik gelişme

Kaynak: İHA

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Rusya, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi hakkında bilgi almak için Türk heyetin Rusya'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezi ile ilgili açıklamasında, "Türk heyeti gaz merkeziyle ilgili bilgi almak için Rusya'ya gelecek" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Türkiye'de oluşturulacak gaz merkeziyle Rus gazının Avrupa'ya güvenli bir şekilde ulaştırılmasını önermiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ise bu öneri olumlu karşılanmıştı. Projenin gerçekleşmesi için hem Rus hem de Türk tarafı çalışmalarını sürdürürken, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Rus televizyonuna konuşan Novak, projenin yakın zamanda hayata geçmesini umduğunu söyleyerek, "Şu anda yol haritası üzerinde bir anlaşma var ve Türk heyeti Rus tarafındaki çalışmaları öğrenmek için St. Petersburg'a gelmeyi planlıyor. Eminim ki yakın gelecekte bu projenin pratikte uygulanması için anlaşmaya varılacaktır" şeklinde konuştu.

Novak geçtiğimiz günlerde proje üzerinde bu yıl anlaşmaya varılabileceğini söylerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin projeyle ilgili, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onlarda" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : gaz merkezi Türk heyet Rusya ziyareti
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