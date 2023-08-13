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Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
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13 Ağustos 2023 Pazar 14:38:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 14:38:00

Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk hava kuvvetleri eğitim uçuşu
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