Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HeDFzBUtSF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2023