Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçakları, NATO Zirvesi'nin güvenliğinde görev yapıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile gittiği Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin güvenliği için Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak görevlendirildi.

Zirve öncesinde bir Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir KC-135R Tanker Uçağı, Almanya'nın Geilenkirchen'deki üssünde yerini aldı.

Uçaklar, yarın Zirve'nin tamamlanacağı saate kadar NATO Müttefik Hava Komutanlığının hava görev emrine uygun olarak gözetleme uçuşları ve yakıt ikmali görevlerini icra edecek.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Litvanya'nın Başkenti Vilnius'taki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de iştirak ediyor.<br><br>Hava Kuvvetlerimize ait; bir adet Havadan Erken İhbar Uçağı (HİK) ile bir adet KC-135R... pic.twitter.com/K1bQZ6ETNc</p>— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2023</blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>