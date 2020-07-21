Türk Hava Kuvvetleri içi üretilen 8 adet F-35 ABD Hava Kuvvetleri'ne verildi
ABD Senato komitesi, ABD Hava Kuvvetleri'ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi vermişti. Türk Hava Kuvvetleri için üretilen sekiz adet F-35A Lightning II uçağı, ABD Hava Kuvvetleri envanterine devredildi.
Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Programı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri için üretilen sekiz adet F-35A Lightning II uçağı, ABD Hava Kuvvetleri envanterine devredildi.
Yenişafak'ın haberine göre, Geçtiğimiz günlerde ABD Senato komitesi, ABD Hava Kuvvetleri’ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi vermişti.
Bu kapsamda Lockheed Martin tarafından Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlandırılamayan F-35A uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.
F-35 savaş uçağının ana yüklenicisi olan ABD'li Lockheed Martin şirketi, geçtiğimiz hafta tepki çekici bir karara imza atmış, F-35 savaş uçağı ile ilgili olarak açılan web sitesinde bulunan "Küresel Katılımcılar" listesinden Türkiye'nin adını silmişti.
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