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17 Eylül 2020 Perşembe 09:49:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 09:49:00

Türk Hava Kurumun'dan kayyum açıklaması: Heyet çalışmalarına devam etmektedir

Kaynak: AA

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Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, kuruma atanan yönetim kayyumunun çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini kaydetti. THK'den yapılan açıklamada, "Kurumla ilgili alım, satım, kiralama ve benzeri işlemler olağan yollarla, ilanla yapılan açık ihalelerle yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

THK'den yapılan açıklamada, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesinin 16 Ekim 2019 tarih ve 2019/1509 sayılı kararıyla THK Yönetim Kayyumu olarak Cenap Aşcı, Hacı Abdullah Kaya ve Adnan Zengin'in atandığı anımsatıldı.

Kuruma atanan yönetim kayyumu heyetinin, çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir kişiye başkan yardımcısı, genel sekreter, denetim kurulu ve benzeri bir unvanla görev verilmemiştir. Tüm yönetim, kayyum heyetimizce deruhte edilmektedir. Bu şekilde olmayan unvanlarla kurum adına hareket ettiğini söyleyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kurumla ilgili alım, satım, kiralama ve benzeri işlemlerin olağan yollarla, ilanla gerçekleştirilen açık ihalelerle yapıldığının kamuoyunun bilgisine sunulması ihtiyacı doğmuştur."

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