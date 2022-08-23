VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Filistin davasına desteğimiz devam edecek
Gürcistan'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Bakanlar Toplantısı düzenlendi
Bakan Koca: Okullar için endişe etmeyelim
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaret büyümesinin durgunlaştığına işaret etti
Bakan Kirişci: Türkiye tarımda net ihracatçı bir ülke
İspanya'da kuraklık: Barajların doluluk seviyesi 27 yılın en düşük seviyesinde
Türk F-16'larına Yunan tacizi: Anında karşılık verildi
"Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi"
Isparta ve Burdur'un mor bahçelerinde hasat telaşı
Ukrayna, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı
Rusya'ya karşı "hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu" göstermeme çağrısı
Kütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu
"Tahran'daki Astana Formatı Zirvesi'nde yapılan anlaşmaların tamamı uygulanıyor"
"Seçim takvimiyle ilgili değişiklik yok, seçimler zamanında yapılacak"
AB ve NATO'dan Ukrayna'ya destek mesajı
Kanser ve kalp hastalığı için önleyici DNA taraması dünyada ilk kez uygulamaya geçti
Japonya, Rusya'ya karşı yaptırımlarını sürdürecek
James Webb Uzay Teleskobu'nun Jüpiter görüntüleri yayınlandı
"Ukrayna'nın toprak bütünlüğü küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir"
"Altılı masa diye bir masa var, sürekli kuruluyor, toplanıyorlar, toplanıyorlar, dağılıyor"
TMO mısır alımlarına ilişkin detayları belirledi
Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme
"İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar yeni konut projesine başvur...
23 Ağustos 2022 Salı 18:13:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 18:29:00

Türk F-16'larına Yunan tacizi: Anında karşılık verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Doğu Akdeniz'de NATO görevi yapan Türk uçaklarına, NATO üyesi Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi.

Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.

Yunanistan'ın Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu öğrenildi.

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğunu vurguladı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı MSB Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Doğu Akdeniz
Duygusal repertuvar

Duygusal repertuvar
Kokusuyla yardım edecek

Kokusuyla yardım edecek
"Ölmedim yaşıyorum"

"Ölmedim yaşıyorum"
Yerli Halle Berry

Yerli Halle Berry
Yener'in yepyeni kafası

Yener'in yepyeni kafası
2 milyon sevinci

2 milyon sevinci
8 bin liralık şıklık

8 bin liralık şıklık
Hayatını film yapacak

Hayatını film yapacak
Artık daha sahici

Artık daha sahici

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes