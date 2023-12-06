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06 Aralık 2023 Çarşamba 11:26:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 11:26:00

Türk F-16'lar NATO hava sahasını koruyacak

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların Romanya'ya ulaştığını açıkladı.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'ların Romanya'ya ulaştığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO hava sahasını koruma görevi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dört F-16 savaş uçağı ile 71 personelin Romanya'daki Borcea Hava Üssü'ne gittiği belirtildi.

Uçakların, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-64 görevi kapsamında görevine başladığı kaydedilen açıklamada, "Ülkemizin üstlendiği bu görev 31 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek. Ev sahipliği için Romanya halkına teşekkür ediyor, kahraman personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : f-16 nato hava sahası msb
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