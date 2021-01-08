Türk doktorlardan büyük başarı! Etkisiz hale getirildi

Türk bilim insanı Profesör Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD’li Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının, virüsün İngiltere ve Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonlarına karşı etkili olduğu açıklandı.



NTV'nin haberine göre, ABD’li ilaç üreticisi Pfizer ve Teksas Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir laboratuvar çalışmasına göre Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere’de ve Güney Afrika’da ortaya çıkan koronavirüs mutasyonlarına karşı etkili oldu.

Pfizer'da viral aşı bilimcisi olan Phil Dormitzer, çalışmada aşıyı olan insanlardan alınan kanların incelendiğini belirtti. Dormitzer, sonuçların cesaret verici olduğunu ifade ederek, "Şimdi 16 farklı mutasyonu test ettik ve hiçbirinin gerçekten önemli bir etkisi olmadı. Bu iyi haber” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, “Bu aşının geri kalan 17. mutasyonda da etkili olacağı anlamına geliyor" diyen Dormitzer, aşının mutasyonlara olan etkisini görmek için çalışmaya devam ettiklerini ve haftalar içinde daha fazla veriye sahip olmayı umduklarını aktardı.

EN KRİTİK MUTASYONU ETKİSİZ HALE GETİRDİ

İngiltere’de Ekim ayında ortaya çıkan ve 35’i aşkın ülkeye sıçrayan mutant virüse “VUI-202012/01” olarak isimlendirildi. Bu varyant, 17 farklı mutasyon ile koronavirüsün diğer türlerinden farklılaşıyor. Meydana gelen genetik değişikliklerin ise en önemlisinin N501Y adı verilen ve başak proteininde görülen mutasyon oluşturuyor. Mutasyon, koronavirüsün ACE2 reseptörlerine bağlanarak insan hücrelerine girmesini sağlayan ve virüse "taç" görünümünü veren başak proteinlerinde ) meydana geldiği için önem arz ediyor. Çünkü bu durum virüsün yaklaşık yüzde 50-70 arasında daha bulaşıscı olmasına nedne oldu.

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, aşının başak proteininin N501Y mutasyonu ile koronavirüsü nötralize etmede etkili olduğunu belirtti. Daha önce başak proteinindeki mutasyonun aşıların etkisini azaltabileceğinden endişe ediliyordu.

GÜNEY AFRİKA VARYANTINDA DA SONUÇ VERDİ

Bilim adamları, piyasaya sürülen aşıların özellikle Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni mutasyona karşı koruma sağlayamayacağına dair endişelerini de dile getirmişlerdi.

İngiltere’de yer alan Reading Üniversitesi'nde hücresel mikrobiyoloji alanında doçent olan Simon Clarke, bu haftanın başında her iki mutasyonun ortak bazı yeni özelliklere sahip olmasına rağmen, Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantın , başak proteininde daha kapsamlı değişiklikler içeren "bir dizi ek mutasyon”un bulunduğunu söyledi. Fakat Dormitzer, aşının “501Y.V2” adı verilen Güney Afrika varyantına karşı da etkili olduğunun göründüğünü ifade etti.

Diğer taraftan, bilim insanları daha önce sentetik haberci RNA teknolojisini kullanan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının bir virüsün yeni mutasyonlarını hedeflemek için hızlı bir şekilde ayarlanabileceğini açıkladı. Koronavirüs aşısını bulan Türk bilim insanı Uğur Şahin, gerektiği takdirde altı hafta içerisinde yeni mutasyona karşı aşı geliştirebileceklerini açıklamıştı.