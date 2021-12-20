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Türk devletlerinden uzayda iş birliği
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20 Aralık 2021 Pazartesi 13:01:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 13:01:00

Türk devletlerinden uzayda iş birliği

Kaynak: AA

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Türk devletleri uzayda iş birliği yapmaya hazırlanıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) toplantısında uzayda iş birliği masaya yatırıldı.

Azerbaycan'da, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ve gözlemci devletlerinin uzay ajansları ve ilgili kurumlarının ilk toplantısı yapıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakü'de, Azerbaycan Uzay Ajansının (Azerkosmos) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan yetkililer katıldı.

Toplantıda, TDT üyelerinin uzay projeleriyle ilgili sunumlar yapıldı, bu alanda iş birliklerini geliştirmek için ortak faaliyet istikametlerinin belirlenmesi hususunda müzakerelerde bulunuldu.

Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önemi ileriki yıllarda daha çok anlaşılacak tarihi bir adım atıyoruz." dedi.

Yıldırım, uzayın öneminin her geçen gün arttığı bir çağa girdiklerini vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

"Hem kendi milletlerimizin haklarını korumak hem de bütün insanlığa hizmet etmek için uzayda güçlü bir şekilde bulunmak zorundayız. Buradaki maksadımız tamamen barışçıldır. Uzay çalışmalarını devam ettirerek bütün dünyaya bu çalışmalarda biz de varız demek istiyoruz. Bunun için toplandık. İlk adımı atıyoruz. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Başlamış olmakla çok önemli bir adım attık. Devamını da aynı heyecanla getirmemiz lazım."

Azerkosmos Başkanı Sameddin Asadov da Türk devletlerindeki uzay çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgi edinmek ve iş birliği olanaklarını görüşmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Asadov, büyük devletlerin uzaya büyük yatırımlar yaptığını hatırlatarak, Türk devletlerinin de uzay çalışmalarında güç birliği yapması gerektiğini vurguladı.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov ise üye ülkelerin uzay alanında büyük potansiyeli bulunduğuna dikkati çekerek, "Ülkelerin bu potansiyeli kullanmaları, birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmeleri uzay alanındaki iş birliği içim önemli bir altyapı oluşturacaktır." diye kaydetti.

Etiketler : Türk Devletleri Teşkilatı Mirvokhid Azimov Sameddin Asadov Uzay çalışmaları
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