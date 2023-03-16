Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi... Olağanüstü gündemle toplandı
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısına katıldı.
Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye'de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı.
Zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısına katıldı.
- YSK Başkanı Yener: 15 ülkede daha sandık kurulacak
- Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
- Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi... Olağanüstü gündemle toplandı
- AK Parti'nin adayı Erdoğan
- Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi
- Deprem bölgesi için ramazana özel hazırlık