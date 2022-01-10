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10 Ocak 2022 Pazartesi 14:13:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 14:27:00

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplanıyor

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Son Dakika Haberleri.. Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TDT Dönem Başkanlığını yürüten ülkemiz tarafından yapılan çağrı doğrultusunda Teşkilata Üye ve Gözlemci ülkelerin katılımıyla Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere Sayın Bakanımızın başkanlığında 11 Ocak 2022 tarihinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi video-konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir" denildi.

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