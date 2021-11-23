VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya genelinde kovid-19 vakaları artıyor!
Kilosu 50 bin lira Safranı, at kılıyla taklit ediyorlar
Ampute futbolcu öğrencilerine rol model oldu
Hem kapılarını hem de gönüllerini çalıyorlar
Kuşlara Yem Vakfı
Spotify'da karışık oynat kaldırıldı
Getir, Weezy'i satın alıyor
Kardeş ülkeden ASELSAN açıklaması: Vatan Savaşı'nda kullandık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 24 TV'ye konuk olacak
"ararı imzaladım, hayırlı olsun"
Eski İçişleri Bakanı hayatını kaybetti
Altun: Kadına şiddetle aktif bir şekilde mücadele ediyoruz
Fotoğraflar bilirkişi raporundan çıktı!
Fırsatçıların "sıfır araç" oyunu
Türkiye vites yükseltti! BAE ile yeni dönem
Uçak gemisi hazırlıkları sürerken sürpriz gelişme!
Başkan Erdoğan'dan "erken seçim" açıklaması
13 HDP'li milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu
İran'ın Başkan Erdoğan'ın fikrine destek veriyor
Bahçeli'den sert çıkış: Döviz operasyonları boşunadır!
Başkan Erdoğan'dan Interpol toplantısında dünyaya PKK mesajı
Türkiye ile ABD arasında ‘dijital hizmet vergisi' anlaşması
Tekrar kapanma olacak mı? Bakan Koca açıkladı
Bakan Bilgin asgari ücret için süre verdi!
23 Kasım 2021 Salı 15:22:00 - Güncelleme:23 Kasım 2021 Salı 15:22:00

Türk devi Getir'den İngiltere hamlesi!

Kaynak: Reuters

ABONE OL

Getir, İngiliz hızlı teslimat uygulaması Weezy'i satın almak için bağlayıcı sözleşme imzaladı. Getir, Türkiye ve Ocak ayında girdiği İngiltere pazarının yanı sıra Hollanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve ABD'de hizmet veriyor.

Getir'den yapılan açıklamada satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı.

Avrupa'dan sonra ABD'ye açılarak büyümesini sürdüren Getir böylece yurt dışında ikinci satın almayı gerçekleştirdi. Açıklamada, "İngiltere'nin hızlı teslimat uygulaması Weezy'i satın almak üzere bağlayıcı sözleşmeleri imzalayan Getir, ülkedeki konumunu daha da güçlendirecek" denildi.

Getir, Temmuz ayında da Güney Avrupa'da faaliyet gösteren hızlı teslimat servisi BLOK'u satın almıştı.

Açıklamada, mevcut durumda İngiltere'de Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester dahil olmak üzere toplam 15 şehirde faaliyet gösteren Getir'in söz konusu satın alma ile birlikte operasyonlarını daha da büyüteceği belirtildi.

Getir, Türkiye ve Ocak ayında girdiği İngiltere pazarının yanı sıra Hollanda, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve ABD'de hizmet veriyor.

Etiketler : Getir Güney Avrupa BLOK Almanya İspanya İtalya
Latin Amerika çıkarması

Latin Amerika çıkarması
Çocuk provası

Çocuk provası
Ekrana dönme heyecanı

Ekrana dönme heyecanı
ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor

ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor
Tek kişilik oyunla tiyatroda

Tek kişilik oyunla tiyatroda
Davasından vazgeçti

Davasından vazgeçti
ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor

ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu kardeşleri nakil bekliyor

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu kardeşleri nakil bekliyor
Sanatçılar alkışı sevmeli

Sanatçılar alkışı sevmeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER