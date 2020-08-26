Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'deki eğitimlerine devam ediyor
Kaynak: Akşam
Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerini icra etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam ettiklerini belirtti.
Yapılan açıklamada, "TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S.Churchill tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir." denildi.
Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir. pic.twitter.com/l7Q4mPMn9F— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2020
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