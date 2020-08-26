Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'deki eğitimlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam ettiklerini belirtti.



Yapılan açıklamada, "TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Winston S.Churchill tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir." denildi.