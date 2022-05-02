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02 Mayıs 2022 Pazartesi 14:07:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 14:07:00

Türk deniz havacılar bayramı görev başında karşıladı

Kaynak: AA

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Deniz Hava Komutanlığının kahraman mensupları, Ramazan Bayramı'nı görev başında karşıladı.

Deniz Hava Komutanlığı, millilik oranı her geçen gün artan hava araçları, etkin harp sistemleri ve üstün görev bilinciyle Türk donanmasının önemli unsurlarından biri durumunda bulunuyor.

Deniz Hava Komutanlığı, Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı, Çanakkale ve Dalaman deniz hava üs komutanlıkları ile Geçitkale Deniz Hava Meydan Komutanlığında konuşlu envanterindeki deniz karakol uçakları, deniz helikopterleri, SİHA ve İHA'ları, genel maksat uçakları ve eğitim uçaklarını etkin olarak kullanıyor.

Kendilerini "iki mavinin çelik kanatları" olarak tanımlayan Türk deniz havacıları, Türkiye'nin mavi vatandaki hak ve menfaatlerinin korunmasında kendilerine verilen her görevi en üst seviyede yerine getiriyor.

Bu yılın sonunda teslimatı hedeflenen, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu da üzerine konuşlandırılacak SİHA'larla Türk donanması ve Türk deniz hava gücü için önemli bir güç çarpanı olacak.

Ramazan Bayramı'nı görev başında karşıladılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığında çalışan askerler, Ramazan Bayramı'nı görev başında karşıladı.

Deniz Hava Komutanlığı envanterindeki hava araçlarının bulunduğu Uçak Park Sahası'nda askeri personel, bayram tebrikatı için taburdaki yerini aldı.

Alana gelen Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, "Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum, iyi bayramlar." diyerek personelle bayramlaştı.

Bayramlaşma programında personele kolonya ve çikolata ikram edildi.

"Birliğimle vatan, millet uğruna seve seve can vermeye hazırım"

Muhafız er Batuhan Kartal, AA muhabirine, aziz Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak üzere sorumluluk bölgesinde birliğiyle vatan, millet uğruna seve seve can vermeye hazır olduğunu söyledi.

Sabah ailesini arayarak bayramlarını kutladığını ifade eden Kartal, "Ailem İzmir'de yaşıyor. Her ne kadar bu bayramda ailemden uzakta olsam da bu mukaddes yuvada görev yapmamdan dolayı hem ailem hem de ben gurur duymaktayız. Ailemle görüştükten sonra komutanlarım ve silah arkadaşlarımla bir araya gelerek bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Şimdi de nöbet görevimi yerine getirmekteyim. Öncelikle ailemi çok sevdiğimi bilmelerini istiyorum. Bu mukaddes görevimi tamamladıktan sonra onlarla beraber olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bayramlarını tekrar kutluyorum." diye konuştu.

Etiketler : Deniz Hava Komutanlığı Deniz Hava Meydan Komutanlığı Cengiz Topel Deniz Hava Ana Üs
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