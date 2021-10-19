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19 Ekim 2021 Salı 18:37:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 19:04:00

Türk askerinin Mali ve Orta Afrika'daki görev süresi uzatıldı

Kaynak: DHA

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Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Mehmetçik'in görev süresinin 1 yıl uzatılmasına dair tezkere Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Birleşmiş Milletlerin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt dışına gönderilmesine dair verilen iznin 31.10.2021 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Mehmetçik'in Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin bir yıl uzatılması için hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda müzakere edildi.

Tezkerede, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonlarına katılım davetinde bulunulduğu belirtildi.

"Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne askeri katkıda bulunulması" amacıyla Türk askerinin bölgede görev yaptığı ifade edildi.

Söz konusu tezkere Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Mehmetçik 2016 yılından bu yana Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapıyor.

Etiketler : türk asker mali orta afrika
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