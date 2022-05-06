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06 Mayıs 2022 Cuma 14:24:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2022 Cuma 14:24:00

Türk askeri, 10 gündür denizde mahsur kalan 17 düzensiz göçmeni kurtardı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Libya'nın Mısrata kenti açıklarında bir teknedeki 17 düzensiz göçmenin gemiye alındığını, göçmenlerden birinin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Deniz Görev Grubunda görev yapan TCG Gökçeada fırkateyni tarafından Libya'nın Mısrata şehri açıklarında dün bir tekne tespit edildi. Teknede yarı baygın halde bulunan 17 düzensiz göçmen gemiye alındı. Gemideki doktor tarafından yapılan kontrolde, 12 kişinin sağlık durumunun iyi, 4 kişinin ise bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Bir göçmen ise sağlık personelinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Bangladeşli oldukları ve 10 gündür denizde bulundukları tespit edildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurulan koordinasyon sonucu Homs Limanı'nda Libya makamlarına teslim edildi.

Etiketler : Türk Deniz Görev Grubu LİBYA göçmenler
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