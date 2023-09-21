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Türk-Amerikan İş Konseyi yemeği: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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21 Eylül 2023 Perşembe 02:46:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 02:46:00

Türk-Amerikan İş Konseyi yemeği: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, New York'ta Türk–Amerikan İş Konseyi yemeğinde konuşuyor.

Başkan Erdoğan, New York'ta Türk–Amerikan İş Konseyi yemeğinde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Etiketler : Erdoğan Türk-Amerikan konuşma
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