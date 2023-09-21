21 Eylül 2023 Perşembe 02:46:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 02:46:00
Türk-Amerikan İş Konseyi yemeği: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, New York'ta Türk–Amerikan İş Konseyi yemeğinde konuşuyor.
Başkan Erdoğan, New York'ta Türk–Amerikan İş Konseyi yemeğinde konuşuyor.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
- Türk-Amerikan İş Konseyi yemeği: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver'den tüm dünyaya ortak çağrı
- Yurt dışı burs miktarlarında güncelleme
- Türkiye-Bulgaristan sınırındaki yangın söndürüldü
- TCMB faiz kararını bugün açıklayacak
- Dışişleri'nden Yemen'deki barış sürecine ilişkin açıklama... "Memnuniyetle karşılıyouz"