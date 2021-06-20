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20 Haziran 2021 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2021 Pazar 09:30:00

Turizme bir müjde daha! Rusya tamam Fransa sırada

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Hızlı aşılamayla seyahat yasaklarının birer birer kalkmasının ardından turizme bir doping de Başkan Erdoğan'dan geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kemer ilçesindeki NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada, NG Kurucu Başkanı Nafi Güral ve Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral'ı 5 milyar lirayı bulan ve 1200 kişiye istihdam sağlayan bu yatırım dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, salgının etkilediği turizm sektörünü değerlendirdi, yeni müjdeler verdi:

MACRON ADIM ATIYOR

"Kendisi de sektörün içinde olan Kültür ve Turizm Bakanımız, yurt içinde ve yurt dışında gereken her adımı attı, gidilmedik ülke bırakmadı. Bir taraftan Almanya, bir taraftan İngiltere, bir taraftan Rusya, bütün bunlarla bu koşturma yapılırken biz de telefon diplomasimizi yoğun şekilde devam ettirdik ve sonunda bu ülkelerden müjdeler gelmeye başladı. Ülkemiz yavaş yavaş seyahat kısıtlamalarıyla ilgili listelerden çıkmaya başladı. Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz. En son NATO Zirvesi'nde Sayın Macron ile yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık. Fransa da olumlu adımını bu konuda hamdolsun attı, atıyor. Önümüzdeki haftalarda bu sürecin daha da hızlanacağı anlaşılıyor. Böylece turizmcilerimizin 2021 sezonunun en azından ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edeceğiz."

Turist ülkemizi seviyor

"Bu süreçte bir defa daha görülmüştür ki Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Ülkemizin bu zenginlikten hala hak ettiği payı alamadığına inanıyoruz. Bunun için de turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Her ne kadar salgın döneminde sektöre verdiğimiz destekleri birileri eleştiri ve hatta istihza konusu haline getirse de biz ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmakta kararlıyız. KDV noktasındaki desteği de haziran sonuna kadar uzattık. Kültür ve Turizm Bakanımız '1 ay daha uzatalım' diyor. Kabine Toplantısı'ndan sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz. Türkiye salgın dönemindeki kayıplarını telafi etmenin ötesinde turizm pastasından çok daha büyük bir pay almayı hedefliyor. Yatırımcıların morali yerinde. Devlet olarak biz de destekler ve teşviklerle sektöre her türlü kolaylığı gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz."

İzmir'deki saldırının bağlantıları bulunacak

Başkan Erdoğan, AK Parti Antalya İl Teşkilatı toplantısında konuştu. İzmir'de HDP'ye yönelik silahlı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Sırf Türkiye'yi zora düşürmek için oyunun kurallarını alt üst eden sayısız hamleyle yüzleştik. Ülke içindeki versiyonları da hiç eksik olmadı. Bulabildikleri her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin şu anda hesapları soruluyor. Devam ediyoruz, hesap sorulacak. Ben İzmir'deki saldırıları da aynı çerçevede görüyorum. Türkiye'de en çok saldırıya uğrayan ve bu saldırılarda en çok kayıp veren parti AK Parti'dir. İzmir'deki provokatif saldırıyı kınadık, kınıyoruz ve benzerlerini de kınayacağız. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkartılarak en ağır cezayı da alacağına inanıyoruz" dedi.

ALEYHTE KONUŞMAYIN

"Biz sıradan bir parti değiliz, biz bir davayız" diyen Erdoğan, "Davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz" dedi.

Etiketler : NG Phaselis Bay Oteli pandemi turizim rusya ffransa başkan erdoğan
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