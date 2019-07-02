Turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilerden 25'i adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 28 Haziran'da Sultanahmet, Eminönü ve Taksim Meydanı gibi turistik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı öne sürülen taksi şoförlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin çalışma ruhsatlarının iptal edildiği ve emniyet otoparkına çekilen taksilerin plaka sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları reddeden şüphelilerin, 50 lira tutacak bir yer için yolu uzatarak bin ile bin 500 lira arasında para aldıkları, sahte ve eksik para üstü verdikleri tespit edildi.

Gözaltındaki 2 şüphelinin de para vermek istemeyen iki turistin elinden parasını zorla aldığı, turistleri yol ortasında bırakarak kaçtığı ileri sürüldü.

Öte yandan, soruşturma kapsamında ifadesi alınan 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edildiği bildirildi.

TAKSİCİLERE 'SON DURAK' OPERASYONU POLİS KAMERASINDA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran taksicilere operasyon düzenlemiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı. Dolandırıcılık, gasp, parada sahtecilik gibi suçlardan gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Taksicilere yönelik operasyon polis kamerasına da yansıdı.

AA & İHA