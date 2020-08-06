TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan ATAK helikopterlerimiz belirlenen hedefleri tek tek imha ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Azerbaycan'da kara ve hava unsurlarımızın katılımıyla devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerimiz de belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan'da Kara ve Hava unsurlarımızın katılımıyla devam eden #TurAz Kartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.



Tatbikatta görev yapan ATAK helikopterlerimiz de belirlenen hedefleri tam isabetle imha ediyor. pic.twitter.com/IMQ1MM5ZAW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020

Videoda, ATAK helikopterlerinin hedefleri imha ettiği görüntülere de yer verildi.

TATBİKATTA İLETİŞİM KOORDİNASYONUYLA İLGİLİ GÖREVLER İCRA EDİLDİ

Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı askeri tatbikat kapsamında yönetim ve iletişimde koordinasyonun sağlanmasına ilişkin görevler icra edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın Nahçıvan'da devam eden kısmında bazı görevlerin simülasyonu yapıldı.

Tatbikatta, birliklerin koordinasyonunu sağlamak için müşterek muharebe harekat planlarının hazırlanmasına ilişkin görevler bilgisayar ortamında hayata geçirildi.