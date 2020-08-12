TurAz Kartalı Tatbikatı devam ediyor! MSB son görüntüleri paylaştı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında "Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Tarihe sığmayan şana,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020
Bayrağa renk veren kana,
Ölümden korkmayan cana selam olsun.
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Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!#MSB #TSK pic.twitter.com/CHrzZXClv0
"Tarihe sığmayan şana/ Bayrağa renk veren kana/ Ölümden korkmayan cana selam olsun." dizelerine yer verilen videoda, tatbikata ilişkin görüntüler kullanıldı.
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