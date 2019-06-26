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26 Haziran 2019 06:59 | Çarşamba

Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tur midibüsüyle minibüs taksinin çarpıştığı kazada Polonyalı Krzystof Mantynıak (55) yaşamını yitirirken, 5i Polonyalı turist 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Alanya- Antalya D-400 karayolunun İncekum kavşağında meydana geldi. İbrahim Ö.´nün kullandığı minibüs taksiyle Fevzi D.Y.´nin kullandığı tur midibüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Gelen ekipler yaralanan tur midibüsü sürücüsü ve içindeki Polonyalı 6 turistle minibüs taksinin sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Polonyalı Krzystof Mantynıak kafa travması sonucu yaşamını yitirdi. İbrahim Ö. ve Fevzi D.Y. ile Polonyalı 5 turistin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

DHA

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