Tunceli'de teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi

28 Şubat 2021 Pazar 20:49:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 20:49:00
Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi
Kaynak: AA
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Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında tespit edilen 3 sığınak içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin kırsalında yürütülen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 3 sığınak tespit etti.
Sığınaklar, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Bölgede, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.
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