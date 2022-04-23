Tunceli'de teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında ilçe kırsalında operasyon düzenledi. Özel eğitimli köpeklerle arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 5 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramalarda, 4 pil bloku, küçük tüp, 20 metre elektrik kablosu, 16 çift ayakkabı, 3 litre gres yağı, ekmek sacı, 10 kilogram un, 10 kilogram peynir, 20 kilogram zeytin, 3 testere, kürek ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.

Bölgede terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.