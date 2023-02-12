Tüm Türkiye tek yürek, tek bilek... Ahmet Yenilmez'den asrın felaketi sonrası birlik vurgusu

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sanatçı Ahmet Yenilmez gördüğü manzarayı ve izlenimlerini 24 TV Haber Müdürü İbrahim Güneş'e aktardı. Kahramanmaraş'a giden Yenilmez şunları söyledi:



"Başımız sağ olsun. Bunun tarifi, isimlendirmesi nedir? Ben gördüğüm tablo karşısında yaşananın isimlendirilmesinde bile zorlanıyorum. Bu bir deprem felaketi mi, başka bir şey mi? Bunun isimlendirilmesine bile zorlanıyorum. Bu bir deprem felaketi mi?.. Siz de manşeti atmışsınız, 'asrın felaketi' diye."

YENİ BİR ASRIN KUTLAMASINA HAZIRLANDIĞIMIZ BİR DÖNEMDE ASRIN FELAKETİNİ YAŞADIK

"Yeni bir asrın kutlamasına hazırlandığımız bir dönemde asrın felaketini yaşadık. Bu ama neydi, bunu zaman içerisinde anlayacağız.

Ben şu an Kahramanmaraş'tan Ankara Esenboğa Havalimanı'na doğru hareket ediyorum. Çünkü, yarın çok önemli bir işim var. Bir kere şunu özellikle belirtmek istiyorum. Aziz milletimiz. Bu bir Adapazarı, Düzce, Gölcük depremi değil. Bu bir Van depremi değil. Bu bir İzmir depremi değil. Bu deprem mi? O konuda bile ciddi şüphelerim var. Çünkü öyle bir tablo ile karşı karşıyayız ki isimlendirmekte zorlanıyorum."

Şunu söyleyeyim bunun da ötesinde haleti ruhiyeden bahsediyorum. Sanki bana tarif et gördüklerini deseniz, yüzüncü yılı kutlamaya hazırlandığımız cumhuriyetimizin hani 1927 yılında ilk nüfus sayımı yapılmış da 13,5 milyon insanımız kalmış, hala yangın yerleri tütüyordu. Orada o tablo karşısında bu milletin kıyama gelmesi ve kıyama durması var ya sanki Cenab-ı Allah bunu yapılan hatalara, ihmallere bir kenara atma adına demiyorum, başka bir haleti ruhiye adına diyorum. Sanki Cenab-ı Allah bize çok başka göremediğimiz ötelediğimiz, görmezden geldiğimiz, mecburiyetinden ve mesuliyetinden ısrarla kaçtığımız, gereksiz sadece günlük ukbalarla insan onurunu insanca davranmayı gözardı ettiğimiz eşrefi mahlukat olmanın anlamını bir kenara ittiğimiz ve eşrefi mahlukat hazretlerimizde gittikçe uzaklaştığımız bir dönemde sanki Cenab-ı Allah dedi ki bunu görün."

"EKSİĞİMİZ VAR, ELBETTE OLACAK. ANCAK BU BAŞKA BİR ŞEY, BUNA DEPREM DEMEYE GÖNLÜM VARMIYOR"

"Eksiğimiz var elbette olacak bir ay sonra da olacak iki ay sonra da üç sonra da olacak. Ama genele bak, tekrardan söylüyorum. Vallahi deprem demeye dilim varmıyor gördüğüm tablo karşısında, bu başka bir şey. Böyle tarifini bile yapmakta zorlandığımız tabloda eksik olacaktır. Ama genele baktığınız zaman kim ki Türkiye Cumhuriyeti Devletine, oradaki görevlilerine, millete bu noktada bir sitemi gönlünden geçirirse vallahi vebal altına girer. Çünkü alanda arkadaşlar tren rayları s olmuş, yollar beş metre altı metre istikamet değiştirmiş. Arkadaşlar yıkıntılar bile bir başka. Vahşet çok başka bir şekilde. O yüzden şu anda bunların konuşulması şahsen söylüyorum bize yakışmıyor.

Şu anda dili, dini, ırkı ne olursa olsun, kim oradaki yaşlı bir gözü silebiliyorsa, kim oradaki bir yükü bir nebze kaldırabiliyorsa emin olun gelecekte torunlarına çocuklarına anlatabilecekleri en onur duyabilecekleri bir iş yapmış olurlar. O yüzden kimseye kulak asmayın, millet neyin ne olduğunun farkında. İnsanlarımızın bir takım ihtiyaçları var, onları ben dillendireyim kısaca. Özellikle kadınlarımızın kadın olmalarından mütevelli bayan ihtiyaç malzemelerine ihtiyaç var. Giyecek, çadır, konteynerler geliyor bugün. Bakanlarımızla da konuştuk şu anda yolda. Özellikle kadın ve çocuklarımıza... Tuvalet ihtiyacı var. Yani Allah'a hamd olsun ben orada alanda öyle bir salgın tehlikesi falan da görmedim. Ama bunun da önüne geçebilme adına özellikle taharet noktasında çözüm bulmak lazım. Bu acıyı bu günleri bira geçirelim. Bu acımız, bu yasımız bir geçsin, şöyle bir toparlanalım, elbette ki etraflıca bir konuşacağız."