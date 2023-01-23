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Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda
23 Ocak 2023 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:23 Ocak 2023 Pazartesi 09:00:00

Tüm gözler Kabine Toplantısı'nda: Gündemde yeni borç yapılandırma paketi var

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi için gözler bugün Beştepe'de olacak. Paketin kapsamı ve ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. İsveç'teki skandal eylemler de Kabine'nin bir diğer önemli gündem maddesi.

Yapılandırma, hangi borçları kapsayacak? Düzenlemeden kim, nasıl faydalanacak? Borç ödemelerinde ne tür kolaylıklar sağlanacak?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları, Kabine Toplantısı'nda belli olacak.

Vergi ve sigorta primi borçlarıyla bazı cezalar için yapılandırma gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda borç yapılandırma paketi ele alınacak.

31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak.

Pakette, vergi ve sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar yer alacak.

Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da verilecek.

Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamında. Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor.

Pakete ilişkin tüm ayrıntıları toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif de Kabine Toplantısı'nın gündeminde.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MESAİSİ

Anayasa değişiklik teklifi için Meclis çalışma takvimi değerlendirilecek.

Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeler sonrasında izlenecek yol haritası konuşulacak.

İSVEÇ'TEKİ PROVOKATİF EYLEMLER

Dış politikada ise, Ankara-Stokholm hattında yaşanan gelişmeler var.

Son günlerde Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek.

İsveç'in provokasyonlara göz yumması sonrasında iki ülke ilişkilerinde artan tansiyon ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

Etiketler : hangi borçları kapsayacak? Türkiye NATO Başörtüsüne anayasal güvence
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