VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Akdeniz'de silahlanma yarışı: Komşunun ilk Belharra sınıfı fırkateyni tanıtıldı
Japonya'da 6,6'lık deprem
Vuracağız uzak durun!
Yargıç ve savcıyı hedef aldı: Trump mahkemeyi terk etti
ABD'li sözcüyü zorlayan YPG sorusu: Cevap vermekten kaçındı
Instagram Avrupa'ya reklamsız 14 dolar
05 Ekim 2023 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 07:30:00

Tüm emeği sahipsiz hayvanlar için: Harçlığını ve evini paylaşıyor

ABONE OL

Malatya'dan 5 yıl önce üniversite eğitimi için Kırklareli'ne giden 24 yaşındaki Zehra Taştan, kiraladığı müstakil evin kapısını sahipsiz hayvanlara açtı.

Malatya'dan 5 yıl önce üniversite eğitimi için Kırklareli'ne giden 24 yaşındaki Zehra Taştan, kiraladığı müstakil evin kapısını sahipsiz hayvanlara açtı. Ailesinin yardımı ile Doğu Mahallesi'nde müstakil bir ev kiralayan Zehra, öğrenim kredisi ile bakıma muhtaç sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ailesinin maddi desteği ile 3 yıl önce müstakil bir ev kiraladığını dile getiren Taştan, "Aslında yurtta yemeğimiz hazır, geliyoruz temizliğimiz yapılmış bir vaziyette rahatlık varken ben sırf bu canlılar için bir maceraya atıldım. Burada sayısız cana umut olduk. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.

Etiketler : Tüm emeği sahipsiz hayvanlar için Malatya Zehra Taştan
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz

Cafer Andıç: Barbie konseptimizi standart hale getireceğiz
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

Şeyma'ya psikolojik şiddet iddiası: 4 aylık evlilik bitiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX