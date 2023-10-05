Tüm emeği sahipsiz hayvanlar için: Harçlığını ve evini paylaşıyor

Tüm emeği sahipsiz hayvanlar için: Harçlığını ve evini paylaşıyor

Malatya'dan 5 yıl önce üniversite eğitimi için Kırklareli'ne giden 24 yaşındaki Zehra Taştan, kiraladığı müstakil evin kapısını sahipsiz hayvanlara açtı. Ailesinin yardımı ile Doğu Mahallesi'nde müstakil bir ev kiralayan Zehra, öğrenim kredisi ile bakıma muhtaç sahipsiz hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor.



Ailesinin maddi desteği ile 3 yıl önce müstakil bir ev kiraladığını dile getiren Taştan, "Aslında yurtta yemeğimiz hazır, geliyoruz temizliğimiz yapılmış bir vaziyette rahatlık varken ben sırf bu canlılar için bir maceraya atıldım. Burada sayısız cana umut olduk. O yüzden çok mutluyum" diye konuştu.