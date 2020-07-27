TÜİK ve HAK personel alacak
Kaynak: AA
Türkiye İstatistik Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumu, çeşitli pozisyonlarda 15 personel istihdam edecek.
Resmi Gazete'de yer alan ilanlara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.
Sınav ilanında belirtilen şartları sağlayan adayların başvurularını TÜİK'e şahsen veya e-posta yoluyla yapmaları gerekecek.
Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ise merkez teşkilatında boş bulunan 8 helal akreditasyon uzman yardımcısı kadrosu için çeşitli öğrenim dallarından mezun personel istihdam edecek.
Söz konusu alım için yapılacak sınava başvurular, 4-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, istenilen belgelerle şahsen veya iadeli taahhütlü olmak koşuluyla posta yoluyla HAK'a başvuracak.
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