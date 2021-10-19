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19 Ekim 2021 Salı 15:53:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 15:53:00

TÜGVA'dan yönetici ve çalışanlarıyla ilgili çirkin iftiralara tepki

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) kadrolaşma iddialarını yalanlayarak vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Temsilcileri ve diğer vakıf yöneticilerinin gönüllülük esasıyla vakıf çalışmalarında bulunduğunu ifade etti.

TÜGVA yöneticilerinin meslekleri ve çalıştıkları yerler üzerinden yürütülen algı operasyonları ile ilgili TÜGVA'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyunun dikkatine!

Türkiye Gençlik Vakfı, misyonu ve vizyonu belli olan, genel merkezdeki yöneticilerinin, il - ilçe yöneticilerinin "gönüllülük esasıyla" gençlere karşılıksız olarak hizmet ettiği, işi, gücü, mesleği olan kişilerin bulunduğu görünür, şeffaf ve güzide bir kuruluştur.

Türkiye Gençlik Vakfı'nda istihdam edilen personellerimiz hariç:

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl Temsilcilerimiz ve diğer vakıf yöneticilerimiz gönüllülük esasıyla vakıf çalışmalarında bulunmaktadır. Her biri kendi mesleklerini icra etmektedir.

Gönüllülük esası ile yapılan bu çalışmalarda kişilerin istediği okulu okuma ve istediği mesleği yapma hürriyeti dün olduğu gibi bugün de vardır ve yasaldır.

Bir kişinin özel sektörde ya da kamuda çalışması yasal olarak vakıf yöneticisi veya üyesi olmasına engel değildir.

Bu şeffaf ve yalın gerçeğe rağmen vakıf yöneticilerimizin meslekleri ve çalıştıkları yerler üzerinden hedef alınması, haklarında iftira atılması sadece kara propagandadır.

Mesleklerini yaparken vakıf çalışmalarında gönüllü olarak çalışmaları takdir edilesi bir durum olması gereken yöneticilerimizin mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi gösterilmesi kara propagandadır, bu kara propagandayı osla kabul etmiyoruz.

Yurt dışındaki etki ajanları ve yurt içindeki gazeteciler, bazı siyasiler

bu durumu kara propaganda malzemesi yapmak yerine, eğer bir sorun olarak görüyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz.

Sosyal medyadan iftira atarak, yolan söyleyerek, tehdit ederek, hedef göstererek bizleri yıldıramayacaklarını açık bir şekilde ilan ediyoruz.

Saygılarımızla...

Türkiye Gençlik Vakfı

Etiketler : tügva türkiye gençlik vakfı tepki
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