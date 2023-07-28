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28 Temmuz 2023 Cuma 17:18:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 17:18:00

TÜGVA: Bütün genç arkadaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz

Kaynak: AA

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bütün genç arkadaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz. Onların destekçisi olmak istiyoruz. Onların gelecekte var olmalarını istiyoruz." diyerek, bütün gençliğe dokunmak için iradelerini sabırla kuşatacaklarını söyledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, bütün gençliğe dokunmak için iradelerini sabırla kuşatacaklarını söyledi.

Beşinci, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen TÜGVA Ordu İl Temsilciliği 4. Olağan Kongresi'nde, Türkiye'nin dört bir tarafında faaliyetlere devam ettiklerini vurguladı.

TÜGVA'nın kurulduğu günden bu yana hak, hukuk, insaniyet, ahlakiyat mücadelesi verdiğinin altını çizen Beşinci, "Bununla beraber ümmet, millet, büyük Türkiye mücadelesi veriyor. Davası, Peygamber Efendimizin davası. Yine Fatih Sultan Mehmet'in davası ve bize bu imkanları sağlayan Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır." dedi.

Beşinci, ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel tavırlı gençlik yetişmesini istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İşte bütün mücadelemiz bunun içindir. Bütün genç arkadaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz. Onların destekçisi olmak istiyoruz. Onların gelecekte var olmalarını istiyoruz. Onun için bugün gayret gösteriyoruz. Bunları yaparken 28 Şubat'ı asla unutmuyoruz. 15 Temmuz'u unutmuyoruz. Gezi olaylarını unutmuyoruz. Bu bölgenin en değerli gençlerinden birisi Eren Bülbül'ü unutabilir miyiz? Unutamayız. Onu da unutmuyoruz. Yasin Börü'yü de unutamayız. Asla da unutmayacağız. Şehit Ömer Halis Demir'i de asla unutmayacağız."

Gençler için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Beşinci, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü Ordu ilimiz ve ülkemiz bunları hak ediyor. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımızın, 2023, 2053, 2071 hedefleri bizler için milat olmuştur, silkelenme olmuştur. Biz bütün gençliğe dokunmak için irademizi sabırla kuşatacağız. İnşallah bütün gençlere dokunacağız. İlimde, fende, teknolojide en üst düzeyi hedefleyeceğiz. Onların menfaatine uygun projeler, faaliyetler ve yarışmalar yapacağız. Bu ülkenin geleceğinde, inşa çalışmalarında gençlerimiz var olacak."

AK Parti Ordu Milletvekilleri İbrahim Ufuk Kaynak ve Mustafa Hamarat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in de konuşma yaptığı kongrede, TÜGVA İl Temsilciliğine Ömer Faruk Yücedağ seçildi.

Etiketler : TÜGVA gençlik vakfı gençlik
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