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TÜGVA 6 bin yaz okulu öğrencisiyle Şanlıurfa'da görkemli bir kapanış töreni yaptı
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11 Ağustos 2023 Cuma 21:35:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 21:35:00

TÜGVA 6 bin yaz okulu öğrencisiyle Şanlıurfa'da görkemli bir kapanış töreni yaptı

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5 bin gençle buluşma gerçekleştirerek gündem olan TÜGVA, Şanlıurfa'da 6000 öğrenciyle Yaz Okulu Kapanış programı gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Yaz Okulu Projesine gelen yoğun ilgi etkinliklerine de yansımış Ayasofya ve Barbaros Hayrettin Paşa Camii, gündem olmuştu.

81 ilde aynı anda 6 hafta boyunca spor, gezi, kültür ve sanat faaliyetleriyle birlikte dini eğitimler de alan öğrenciler mezun oldular.

155 BİN ÖĞRENCİ REKORU

Geçtiğimiz yıl 118 bin başvuruyla yapılan Yaz Okulu çalışmasında TÜGVA 155 bin başvuruyla kendi rekorunu kırdı.

Katılımın en fazla olduğu illerden biri de Şanlıurfa oldu. Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "yeni nesil gençlik vakfı" anlayışıyla sunulan eğitim programının öğretmenler, veliler ve öğrencilerin memnuniyetlerinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Beşinci, Şanlıurfa'daki konuşmasında, "Bugün 81 il 571 ilçemizdeki teşkilatımızla, öğretmenlerimizle, 155 bin gencimize eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da binlerce öğrencimiz eğitimlerini tamamladı. Onların gözündeki mutluluk bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor." dedi.

"İŞİMİZ GÜCÜMÜZ GENÇLİK"

Pek çok marka projeyle gençliğe faydalı olmak, vakıf kültürünü yaymak ve yaşatmak, sivil toplum bilincini gençliğe aşılamak için ülkece çalışılması gerektiğini vurgulayan İbrahim Beşinci, "İşimiz gücümüz gençlik" diyerek, Yaz Okulu hakkında konuşmasına şunları ekledi:

"Yaz Okulu ile binlerce öğrenci Kur'anı Kerim, siyer, ilmihal gibi dini eğitimler, kültür ve tarih gezileriyle, öğrenci buluşmalarıyla, spor aktiviteleriyle dolu dolu bir süreç geçirdiler. Yaz dönemini hem öğrenerek hem eğlenerek geçirmiş oldular. Yaz Okulu projesi bizim için bir bitiş değil, başlangıç. Gençlerimize yeni eğitim öğretim döneminde eğitimlerini destekleyici yeni proje ve faaliyetler sunacağız. Yeni nesil gençlik vakfı vizyonuyla gençlere "sen yeter ki muhabbetini, heyecanını, hedeflerini al gel" diyoruz."

Etiketler : tügva yaz okulu Yaz Okulu Projesi gençlik
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