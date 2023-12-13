13 Aralık 2023 Çarşamba 11:06:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 11:06:00
TUBİTAK'tan yapay zeka alanına 6,7 milyar liralık destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TUBİTAK'ın 21 yılda yapay zeka alanında 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar liralık destek verdiğini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TUBİTAK'ın 21 yılda yapay zeka alanında 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar liralık destek verdiğini açıkladı.
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