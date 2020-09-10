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10 Eylül 2020 Perşembe 12:06:00 - Güncelleme:10 Eylül 2020 Perşembe 12:06:00

TÜBİTAK'tan koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama: Söz verdiğimiz gibi, 2021 Nisanına yetiştirmeye çalışıyoruz

Kaynak: AA

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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Çin'de başlayıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada 'Amacımız 2021 yılının Nisan ayına kadar Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz' dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını için aşı geliştirme çalışmalarında olduklarını belirterek, "Amacımız 2021 Nisan'a kadar koronavirüse karşı Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasan Mandal, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının (THO) internet üzerinden düzenlediği, "Tübitak'ın Kovid-19 ve Sonrası için Beraber Yaratmaya Dayalı Yeni Yaklaşımı" başlıklı panelde konuştu.

AA'nın aktardığı habere göre, Kovid-19 konusunda da ellerinde 10 ilaç 8 de aşı geliştirme projesi olduğunu belirten Mandal, bu çalışmalar için 49 kuruluşla iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Aşı projelerinden ikisinin hayvan deneyleri aşamasını geçtiğini, üçünün de bu aşamada olduğunu kaydeden Mandal, "Amacımız 2021 Nisan'a kadar Kovid-19'a karşı Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mandal, Kovid-19 döneminde üniversite ve şirketlerin aşı ve ilaç çalışmaları için ekstra fon mekanizmaları kurduklarını belirterek, "Size ilginç gelebilir ama biz bu kuruluşlara kısıtlı fon sağlasak da aldığımız sonuç çok tatmin edici." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin aşı geliştirilmesi konusunda da uluslararası kurumlar ve ortakları ile çalıştığını aktaran Mandal, "Türkiye sadece aşı araştırmaları için değil, üretim için de önemli bir merkez olabilir." diye konuştu.

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