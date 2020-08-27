TÜBİTAK'ın geliştirdiği yerli ve milli mayın dedektörü 'OZAN' TSK'nın envanterine girdi

TÜBİTAK tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen katlanabilir metal mayın dedektörü "OZAN" Türk Silahlı Kuvvetleri'nde teslim edildi.



TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), savunma alanında geliştirdiği teknolojileriyle Türkiye’nin güçlenmesine öncülük etmeye devam ediyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ile TÜBİTAK BİLGEM arasında imzalanmış olan “Metal Mayın Dedektörü Tedarik Sözleşmesi” ile 807 adetlik Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü-OZAN Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi. TÜBİTAK mühendisleri tarafından %100 milli ve özgün olarak geliştirilen OZAN sistemi performans testlerini başarı ile tamamladı.

TSK’YA ARAZİDE KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Askerimizin sınır ötesi ve sınır içi intikal bölgelerinde gerçekleştirdiği mayın ve el yapımı patlayıcı aramasını hızlı, kolay ve yüksek doğrulukta yapılabilmesi için geliştirilen OZAN, hafifliği, boyutu ve görev tamamlama yeteneği ile de TSK’nın sahadaki en önemli yardımcılarından olacak.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ İLE ÖN PLANA ÇIKIYOR

OZAN sistemi, kompakt yapısı ve 1,5 kg gibi düşük taşıma ağırlığı ile harekât bölgesinde görev alan güvenlik birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Dünyanın en hafif metal mayın dedektörlerinden biri olan OZAN, güvenlik birimlerine geniş arazilerde de taşıma kolaylığı sağlıyor. Yanlış alarm oranı en aza indirgenen sistem, hedef tespitinde operatöre sesli, görsel ve titreşimli ikaz olmak üzere üç farklı tespit uyarısı sunuyor. Sistem üzerinde bulunan grafik LCD ekran ile tespit edilen hedefin metal yoğunluğu kolaylıkla gözlenebiliyor.

Ayrıca her türlü hava koşulunda tam doğruluk ile çalışabilen OZAN sistemi, MIL-STD 810G ve IP-67 çevresel test standartları ile MIL-STD 1472F ergonomi standardını sağlayarak sertifikalandırıldı.