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03 Nisan 2023 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 10:00:00

TÜBİTAK 195 proje personeli istihdam edecek

Kaynak: AA

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TÜBİTAK, araştırmacı, teknik ve destek personeli, AR-GE teknisyeni ve usta kadroları için 195 kişi alacak.

TÜBİTAK'ın proje personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) 183, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsüne (TÜSSİDE) 12 proje personeli istihdam edilecek.

İlanlar için başvurular 24 Nisan'da sona erecek.

Müracaatlar için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun sitelerinde yer alıyor.

Araştırmacı, teknik ve destek personeli, AR-GE teknisyeni ve usta kadrolarını kapsayan alım için başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (https://kariyer.tubitak.gov.tr) yapılabilecek.

Etiketler : tübitak personel istihdam

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