16 Nisan 2021 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 17:00:00
Tuba'nın ‘Cesur Yeni Dünya'sı
Sürdürülebilir moda tasarımının Türkiye'deki öncülerinden Tuba Ergin, Fashion Week Istanbul'a (FWI) "Cesur Yeni Dünya' ismini verdiği koleksiyonla katıldı.
Sürdürülebilir moda tasarımının Türkiye'deki öncülerinden Tuba Ergin, Fashion Week Istanbul'a (FWI) "Cesur Yeni Dünya' ismini verdiği koleksiyonla katıldı. Daha sorumlu, saygılı, düşünceli ve inovatif bir geleceğe taşınabilecek bir dünya hayalinden ilham alan modacı, tasarımlarıyla geleceğe göz kırpıyor.
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