02 Temmuz 2020 Perşembe 09:10:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2020 Perşembe 09:51:00
TSK'ya yeni düzenlemeler getiren teklif Meclis'te
TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Son dakika haber: TSK'da disiplin uygulamasında düzenleme yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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