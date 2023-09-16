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16 Eylül 2023 Cumartesi 11:01:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 11:01:00

TSK'ya ait yardım taşıyan gemiler Libya'ya ulaştı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı, sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri, araç gereç ile yardım malzemelerini taşıyan gemilerin Libya'ya ulaştığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sel felaketinden ardından Libya halkına destek için İzmir'den yola çıkan Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemilerinin Libya'ya ulaştığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

Gemilerimizde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan toplam 360 görevli bulunuyor. Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan toplam 122 araç da Libya'ya ulaştırıldı.

Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi.

Bugün TCG OSMANGAZİ gemimiz de yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırmak üzere İzmir'den hareket edecek.

TSK'ya ait yardım taşıyan gemiler Libya'ya ulaştı

Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Etiketler : libya sel milli savunma bakanlığı tsk yardım
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