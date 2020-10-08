Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

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08 Ekim 2020 Perşembe 08:03:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 08:03:00

TSK'nın Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresinin uzatılması TBMM kararı Resmi Gazete'de

Kaynak: IHA

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin(TSK) Birleşmiş Milletlerin(BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi, Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için verilen iznin 1 yıl uzatılmasına dair karar TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, BM Güvenlik Konseyince Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu kurulduğu ifade edilirken, BM tarafından ülkelere, misyonlara katılım davetinde bulunulduğu belirtilen kararda ayrıca, BM 70’inci Genel Kurul görüşmeleri sırasında düzenlenen Barışı Koruma Zirvesi’nde bahse konu BM Misyonları için Türkiye’den katkı sağlanması talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Yayımlanan kararda, "Bu yaklaşımdan hareketle, hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit edilmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin, BM’nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanınca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için Anayasa’nın 92. maddesi uyarınca TBMM’nin son olarak 8 Ekim 2019 tarihli ve 1232 sayılı kararıyla uzatılan izin süresinin, 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılması Genel Kurulun 6 Ekim 2020 tarihli 2. Birleşiminde kabul edilmiştir” denildi.

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